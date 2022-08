Miasta nie są bez szans w walce o wodę i zieleń

Woda jest bardzo ważnym zasobem, o który musimy dbać, a przede wszystkim nauczyć się racjonalnie nią gospodarować i wykorzystywać ponownie. W szerszym aspekcie trzeba się skupić na "zatrzymaniu" wody deszczowej tam, gdzie ona spada, tak aby nie stracić nawet kropli. Z tego powodu warto tworzyć zbiorniki retencyjne, które przechowają pewną objętość deszczówki i nie przekażą jej bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej. Zgromadzony w nich zasób można wykorzystać ponownie np. do celów gospodarczych, nawadniania zieleni miejskiej czy mycia ulic. Jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie zużyć zmagazynowanej w ten sposób wody, starajmy się ją wprowadzić do gruntu, tak, aby przywrócić jej naturalny obieg w przyrodzie. Gromadzenie wody deszczowej w specjalnych zbiornikach i jej rozsączanie dzięki systemom retencyjno-rozsączającym, to rozwiązanie bezobsługowe i ekologiczne.

Jeżeli zbiornik retencyjny nie jest uzbrojony w systemy odczytu poziomu wody i nie dysponuje funkcją przewidywania opadów, to zarządzanie zasobami jest praktycznie niemożliwe. W sytuacji spodziewanego deszczu system pozwala na wygenerowanie niezbędnego miejsca w zbiorniku – poprzez wykorzystanie wody do nawadniania lub usunięcie do odbiornika, którym może być kanalizacja lub zbiornik rozsączający. Nowoczesny system, taki jak Wavin StormHarvester, potrafi – w oparciu o przewidywaną wielkość opadów – opróżnić zbiornik do określonego poziomu, co zapobiega marnowaniu wody. Zastosowana technologia pozwala oddać ze zbiornika taką objętość wody, która jest potrzebna, aby zagwarantować przyjęcie fali deszczu mającego dopiero spaść. W ten sposób zbiornik nie traci całej wody oraz zabezpiecza teren czy inwestycje przed podtopieniem, a kanalizację przed przeciążeniem w czasie nawalnych opadów. Systemy sterowania, takie jak Wavin StormHarvester, są przeznaczone zarówno do zbiorników nowych, jak i do już funkcjonujących, można je zainstalować w dowolnej chwili. Mądre zarządzanie systemami wody deszczowej w infrastrukturze miejskiej ma przyszłość i z pewnością będzie się rozwijało. A to jeden z systemów, który wpisuje się w ten trend.

Ratunkiem dla miast mogą być także drzewa, które obniżają temperaturę powietrza i poprawiają jakość życia mieszkańców. Ale często w miastach brakuje wolnej przestrzeni do ich sadzenia. We Wrocławiu i w Bielsku-Białej znaleziono jednak rozwiązanie na to, by w przestrzeni miejskiej wyrosły drzewa i to od razu dające cień. W jaki sposób się to udało?