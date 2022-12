Najlepszy operator płatności online - TOP 5 systemów w Polsce - ranking

Propozycja dla przedsiębiorców, którzy chcieliby usprawnić proces płacenia w swoich sklepach online. Pierwszy i najważniejszym krokiem do rozpoczęcia współpracy jest oczywiście rejestracja. Dotpay zapewnia jasne warunki współpracy, ale przede wszystkim ogromne wsparcie techniczne na każdym jej etapie. Pozwala to zachować spokój, jeśli chodzi o przebieg każdej transakcji, gdyż wysoka jakość świadczonych usług to gwarancja sukcesu. Drugim krokiem jest zintegrowanie sklepy, a ponieważ Dotpay posiada gotowe wtyczki i moduły, cały proces jest niezwykle prosty do wdrożenia. Wystarczy kilka prostych rozwiązań, by móc włączyć tę usługę w najpopularniejszych platformach sklepowych w e-commerce. Ostatnim krokiem jest już gotowy dostęp do płatności online, która jest dostosowana do indywidualnych potrzeb konkretnej firmy.