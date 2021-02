Pandemia COVID-19: branża odzieżowa na krawędzi

Wpływ branży modowej na całą gospodarkę jest ogromny. Według statystyk Polacy przeznaczają 7% dochodu na zakupy odzieży, a kwota ta przekracza przeciętne wydatki na zdrowie. Kryzys wywołany pandemią COVID-19 szczególnie mocno odznaczył się w mentalności konsumentów, którzy w obawie o swoje finanse, ograniczyli wydatki na mniej istotne towary, w tym odzież. A z czym pozostało się

Liczyła się szybkość

Podobnie jak firmy na całym świecie, polskie marki odzieżowe podjęły szybkie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i oszczędności pieniędzy:

- Kiedy wybuchła epidemia, tak jak wiele firm, przekształciliśmy się w producenta maseczek, natomiast szybkość, z jaką to zrobiliśmy, to od momentu ogłoszenia pandemii w Polsce do momentu osiągnięcia pełnej gamy produktowej, którą były nie tylko maseczki, przyłbice, płyny higieniczne i dziesiątki innych produktów, minęło mniej więcej około tygodnia - mówi Paweł Frieske z firmy MegaKoszulki.pl specjalizującej się głównie w akcesoriach i koszulkach z własnym logo. - Uratowaliśmy przez to firmę - dodaje.

Ogłoszenie pandemii sprawiło, że w kwietniu 2020 r. firma sprzedająca dotychczas głównie damskie, męskie i dziecięce koszulki z własnym nadrukiem, przekształciła się w producenta personalizowanych maseczek. Uszyła dla klientów indywidualnych aż 15000 maseczek. Wówczas dla wielu firm okazało się, że e-commerce to jedyna słuszna droga.

Nowa rzeczywistość - nowe rozwiązania

Real time marketing (RTM), czyli marketing w czasie rzeczywistym to wdrażanie takich rozwiązań, które trafiają dokładnie w potrzeby klienta w dynamicznie zmieniającym się czasie. W świetle obecnie szybko zmieniającego się stanu rzeczy w państwie wielu z nas w jakiś sposób się z nimi utożsamia (lub wręcz przeciwnie). Firmy proponują więc nowe rozwiązania, aby jeszcze bardziej sprostać oczekiwaniom klientów. Bazując na przykładzie serwisu MegaKoszulki.pl, będzie to np. wdrożenie nowego, prostego w obsłudze kreatora nadruków, niewymagającego skomplikowanych narzędzi graficznych, dzięki czemu w kilku szybkich krokach klient otrzyma własny, spersonalizowany produkt (nawet maseczki). - Produkty z własnym nadrukiem to doskonała rzecz, która pomoże ci wyrazić siebie - czytamy na stronie.

Przyszłość jest w e-commerce

Handel elektroniczny jest obecnie najprężniej rozwijającym się kanałem dystrybucji i niewątpliwie zyskał dzięki pandemii. Nastroje konsumentów odzwierciedlają jednak nową rzeczywistość, a marki muszą działać na dwóch frontach. Kraje zaczną w końcu ponownie otwierać swoje gospodarki, a firmy i ludzie stopniowo wracać do pracy. Ale sektor modowy nie powróci - i nie powinien - wrócić do tego, czym był przed pandemią. Kryzys związany z COVID-19 sprawił, że ludzie są bardziej świadomi zrównoważonego rozwoju i potrzeby troski o środowisko, a także wzbudził zainteresowanie wydatkami na zdrowie i dobre samopoczucie oraz produkty, takie jak odzież codzienna i sportowa, kosztem takich kategorii, jak torebki i odzież wizytowa. Po szoku wywołanym pandemią, ludzie bardzo wyczuleni na kwestie higieny, mogą w istotnym stopniu ograniczać wizyty w sklepach, stąd tak ważne jest skupienie się przede wszystkim na e-commerce.

Czas na reset, nie restart

Wiele polskich firm odzieżowych wyciągnęło kluczowe wnioski z pierwszej fali pandemii:

- Co mogę powiedzieć o Covidzie: nauczył nas na pewno niezałamywania rąk, niepoddawania się i pewności, że teraz obojętnie jaki kryzys przyjdzie, to my już nie będziemy się martwić, bo wiemy, że sobie poradzimy - mówi Frieske.

Dopiero w kryzysie firma zauważyła, jak ważna jest prawidłowa organizacja i nieprzypadkowe osoby na stanowiskach kierowniczych, ale także jako pracownicy produkcji. Wśród niektórych było widać realne zjednoczenie - zaangażowane osoby poświęcały swój czas i swoją energię, nawet nie chcąc pobierać żadnego dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny. Choć nie obyło się bez ofiar, bo jak niemal każda firma, byli zmuszeni zredukować załogę o ok. 25%, to jednak wynieśli z tego pewną lekcję:

-Myślę, że wiele firm w Polsce odseparowało takie osoby, które względnie są zaangażowane w firmę od tych, które identyfikują się z firmą. Stworzyliśmy też we współpracy ze wszystkimi osobami, które pracują w firmie „misję i wizję firmy” i udało nam się wypracować taką treść i takie wartości, które przemawiają za tym, co cechuje nasz biznes - dodaje.

W przypadku wielu firm obecne trendy i drastyczny spadek sprzedaży stale przyczyniają się do znacznej nadwyżki zdolności sprzedaży detalicznej. Doprowadza to firmy do przyjęcia nowego kształtu rachunku zysków i strat, przyspiesza przejście na dystrybucję cyfrową i wielokanałową. Dalej, firmy stosują analitykę danych do podejmowania kluczowych decyzji, a w przypadku firm z gorszą sytuacją finansową, trzeba liczyć się z koniecznością przeprowadzania fuzji i przejęć, albo nawet zamykaniem biznesu, gdy zachodzi taka konieczność. Im szybciej firmy pogodzą się z tą nową rzeczywistością, tym szybciej będą mogły podjąć odpowiednie kroki. Nadszedł bowiem czas na reset, a nie restart.

Wnioski na przyszłość