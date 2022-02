Płatności bezgotówkowe dla małych firm – poznaj Powiadomienia imoje

Do kogo są skierowane Powiadomienia imoje?

Prowadzisz firmę i mimo poświęcania wielu godzin na zarządzanie płatnościami, wciąż nie otrzymujesz wszystkich wpłat w ustalonych terminach? Ministerstwo Rozwoju i Technologii szacuje, że z tym problemem mierzy się od 80 do 90 proc. przedsiębiorstw w Polsce. Dodatkowo formalności – jak choćby wystawianie faktur, sprawdzanie płatności i pozostałe czynności związane z rozliczeniami z klientami – są na tyle czasochłonne, że wielu przedsiębiorcom brakuje czasu, by skoncentrować się na tym, co najważniejsze, czyli rozwoju firmy. Aby ich wspomóc, powstał serwis Powiadomienia imoje.