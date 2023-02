Pozycjonowanie stron i kampania Google AdWords – połączenie idealne

Kampania Google AdWords – efekty tu i teraz

Google Ads odpowiada za płatną część wyników wyszukiwania. Reklamodawca tworzy kampanię w specjalnym kreatorze. Następnie system nalicza stawkę, według której naliczane będą koszty wyświetlania reklam. W przeciwieństwie do pozycjonowania stron nie trzeba długoterminowo budować swojej pozycji, aby wygenerować jakiekolwiek efekty. Wręcz przeciwnie, gdy zapłacisz za ekspozycję, rezultaty zaczną pojawiać się właściwie natychmiast. Z tego powodu kampania Google AdWords jest świetnym narzędziem do przedstawienia sezonowej oferty. Możesz na przykład zintensyfikować działania przy okazji:

Świąt Bożego Narodzenia,

Walentynek,

Black Friday,

Halloween.

Warto też zwrócić uwagę na miejsce wyświetlania reklam pochodzących z Google AdWords. Podstawą jest ekspozycja w sieci wyszukiwania. Z perspektywy użytkownika wygląda to tak, że wpisuje on wybraną frazę w Google, a następnie wśród wyników wyszukiwania widzi pozycje sponsorowane oznaczone jako reklamy. Stanowią one uzupełnienie dla źródeł organicznych, które znalazły się w tym miejscu dzięki umiejętnemu prowadzeniu działań z zakresu SEO. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy, masz też możliwość ustawienia reklam produktowych. Dzięki temu w górnej części wyników wyszukiwania pojawiają się kafelki przedstawiające konkretne propozycje z asortymentu. W efekcie podporządkowujesz sobie jeszcze większą część dostępnej przestrzeni reklamowej.