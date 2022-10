Ranking TOP5: Prosty program do e-faktur 2023

W zestawieniu najlepszych aplikacji do fakturowania online nie mogło zabraknąć programu znanego na rynku dostawcy oprogramowania dla firm czyli firmy Comarch, którą od ponad 20 lat tworzy aplikacje dla biznesu. Comarch ERP XT, bo mowa o tej aplikacji to intuicyjne i stabilne narzędzie do fakturowania oraz do księgowości. Wystarczy kilka chwil spędzonych z aplikacją, aby przekonać się, że doskonałe działanie jest wynikiem kreatywności i doświadczenia programistów Comarchu. Aplikacja to kompleksowe, zautomatyzowane rozwiązanie: zapewnia kontrolę całego procesu fakturowania, od dodania nowego nabywcy po samym numerze NIP z baz danych GUS, szybkie dodanie produktów lub usług po wysłanie faktury emailem prosto z aplikacji do kontrahenta.