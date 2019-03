Rewolucja dla klientów PZU. Firma stawia na technologie, partnerstwa i akwizycję

Ubezpieczenia się zmieniają, bo zmieniają się nasi klienci, którzy oczekują realnych dogodności – mówił prezes Grupy PZU Paweł Surówka podczas gali z okazji aktualizacji strategii firmy do roku 2020. Największy polski ubezpieczyciel stawia na sztuczną inteligencję, bezpieczeństwo w sieci i partnerstwa.

- Kiedyś nasi klienci chcieli uniknąć choroby, dziś chcą zachować zdrowie i pełnię formy. Dawniej zawierano ubezpieczenie, by potomkowie nie mieli problemów. Dziś by zapewnić im byt. Nasi klienci stają się bardziej aktywni, to znaczy, że my też musimy – rozpoczął swoje wystąpienie prezes Grupy PZU, Paweł Surówka.