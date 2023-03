Za co nagradzać dyrektorów e-commerce?

Patrząc wstecz i do przodu

10 lat temu większość Polaków kupując w sieci płaciła gotówką za pobraniem (55% wskazań), lub tradycyjnym przelewem z banku (70%). Produkty były dostarczane przy pomocy przesyłek poleconych (54%) i dostaw kurierskich (70%). Obecnie co drugi internauta/ka korzystają z dostaw do automatów paczkowych, a co trzeci najczęściej płaci BIKIEM lub szybkim przelewem. Co więcej, te rozwiązania są uznawane za wygodne, bezpieczne i optymalne. Maszyny paczkowe są postrzegane jako ekologiczne ze względu na ograniczenie emisji CO2 na ostatniej mili.