Co dziś umieją bankowe aplikacje? Pięć funkcjonalności, które mogą się przydać aktywnym

Zegarek na ręku trudno zgubić, a nawet jeśli go zdejmiemy i odłożymy lub jakiś cudem spadnie, to dostęp do niego jest zabezpieczony numerem PIN. Nie można go zgadnąć – trzeba go znać. Bez niego smartwatch zdjęty z ręki jest bezużyteczny, a nasza karta bezpieczna.