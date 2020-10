Wybór odpowiedniego Internetu do biura jest kluczowy. Internet dla firm stał się narzędziem do codziennej pracy, kontaktów z klientami, planowania zadań, rekrutowania nowych pracowników czy prowadzenia strony internetowej firmy. Przede wszystkim dla bardzo wielu przedsiębiorstw jest to główne środowisko pracy. Dowiedz się, jak wybrać najlepszy Internet do biura.

Internet dla firm – szybkość łącza dopasowana do liczby urządzeń

Wybierając Internet do biura, należy dokładnie określić swoje potrzeby. Od tego zależy nie tylko rodzaj łącza, lecz także takie elementy jak szybkość i przepustowość. Najważniejszym parametrem jest określenie, ile osób, czy raczej urządzeń będzie korzystać z sieci naraz. Nawet jeśli w twojej firmie pracownicy wykorzystują sieć tylko do odbierania poczty mailowej, warto na to zwrócić uwagę. A jeśli przesyłają ogromne projekty, tym bardziej.

Im więcej osób będzie podłączonych do sieci naraz, tym szybsze powinno być łącze. Światłowód daje możliwość wybrania naprawdę wysokich prędkości, a w firmach zatrudniających kilkadziesiąt osób jest to istotne. Światłowód symetryczny to idealny Internet dla firm, gdyż zapewnia taką samą prędkość pobierania i wysyłania danych, gwarantując tym samym lepszą przepustowość i stabilność łącza.

Prędkość Internetu do biura

Wybierając szybkość łącza dla firmy, należy wziąć pod uwagę nie tylko liczbę osób korzystających z sieci w tym samym czasie, lecz także inne czynniki. Najważniejszym z nich jest to, do czego stosowana jest sieć. Utrzymujesz serwer? Prowadzisz sklep internetowy, firmę rekrutacyjną lub administracyjną? A może twoi pracownicy przygotowują duże projekty lub grafiki, które długo ładują się na stronę? W takim wypadku przyda się naprawdę szybki i przede wszystkim stabilny Internet światłowodowy. Obecnie prędkość światłowodu symetrycznego oferowanego przez dostawcę usług internetowych (np. INEA) jest już wielokrotnie wyższa niż 1 Gb/s!

Stacjonarny Internet dla firm skrojony na miarę

Weryfikując oferty Internetu światłowodowego, warto sprawdzić, czy możesz go dostosować do zwiększających się potrzeb biznesowych firmy nawet w trakcie trwania umowy. Możliwość uzyskania dowolnej przepustowości łącza przy jednoczesnym zachowaniu jego najwyższej jakości powinna być w standardzie świadczonej usługi symetrycznego lub asymetrycznego łącza światłowodowego dla firm zlokalizowanych w biurze.

Internet dla firm – monitoring sieci i gwarancja jakości SLA

Niektórzy operatorzy oferujący Internet dla firm od razu oferują także pakiet bezpieczeństwa i wsparcia. Jest to dobre rozwiązanie, dzięki któremu wszelkie zakłócenia sieci nie odbiją się na interesach. Czasami okazuje się, że brak dostępu do sieci oznacza naprawdę bardzo duże straty. Pomoc i wsparcie techniczne to rozwiązanie, które może pozwoli utrzymać ciągłość działania Internetu. Stały monitoring sieci i gwarancja jakości SLA zapewniają firmie szybszy czas reakcji na zgłoszenie usterki oraz sprawne usunięcie potencjalnej awarii.