Kredytowy portfel Polaka – jak radzimy sobie z kryzysem?

Mechanizm podwyżek stóp procentowych w polityce antyinflacyjnej jest kluczowy, ponieważ ogranicza dostęp społeczeństwa do dodatkowych pieniędzy, które wykorzystywane są na konsumpcję lub/i inwestycje. Gdy stopy procentowe idą w górę, koszt wszystkich pożyczek wzrasta. Oznacza to, iż mniejsza liczba obywateli ma wystarczającą zdolność kredytową, by świadczenie zostało im przyznane.