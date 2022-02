5 skutecznych sposobów na walkę z inflacją

Inwestycja w złoto

Jednym z najpopularniejszych sposobów na walkę z inflacją jest z pewnością zakup złota, ponieważ jest to inwestycja, która pozwala uchronić oszczędności przed spadkiem wartości. Wynika to z faktu, że złoto w długoterminowej perspektywie zawsze zyskuje na wartości. Zaletą inwestycji w złoto z pewnością jest również fakt, że mogą z niej skorzystać zarówno osoby dysponujące kapitałem rzędu kilku tysięcy złotych, jak i Ci, którzy posiadają ich kilkaset. Oczywiście decydując się na tego typu rozwiązanie warto pamiętać, że zakup złota powinien być inwestycją długoterminową, co oznacza, że w krótkim okresie jego wartość może spadać. Dodatkowo należy brać pod uwagę również jego płynność, czyli możliwość wymiany na gotówkę w razie potrzeby. Alternatywą dla złota może być również srebro. Jego cena systematycznie rośnie, co może wynikać z faktu, że jest ono wykorzystywane do produkcji paneli fotowoltaicznych.