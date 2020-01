Agentka gwiazd szuka do pracy studenta, ale sama nie umie napisać ogłoszenia

Małgorzata Leitner, agentka gwiazd i właścicielka agencji Avant Management (pod opieką której jest m.in. Karolina Pisarek czy Sandra Kubicka), szuka asystenta. Internauci naśmiewają się z jej ogłoszenia. Jest z czego? Niestety, okazuje się, że tak.

Ogłoszenie agentki gwiazd poruszyło internautów. (WP.PL, Fot: WP)

Trochę już przyzwyczailiśmy się do ogłoszeń o pracę wołających o pomstę do nieba. Jednak zawsze w przypadku znanych osób (lub firm - jak w przypadku telewizji publicznej) przyprawia to o dodatkowe ciarki żenady. Wszak ktoś obeznany w mediach powinien wiedzieć, jak to działa oraz że kulawa oferta zostanie głośno skomentowana.

Aktualnie hitem jest ogłoszenie umieszczone na profilu społecznościowym Małgorzaty Leitner, agentki gwiazd. Szuka ona asystenta/ki i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie wymagania.

Takie InstaStory zamieściła właścicielka Avant Management. Pierwsze, co w nim uderza, to wymaganie dotyczące statusu studenta przy nieokreślonym i prawdopodobnie nienormowanym czasie pracyczasie pracy. "Jeżeli pytasz się, ile godzin będziesz pracować - to prawdopodobnie nie jest praca dla Ciebie. :)".

Agentka wymaga także CV ze zdjęciem, a zgodnie z polskim prawem pracodawca nie może tego żądać od kandydata. W wielu krajach praktyka dodawania zdjęcia do CV jest niedopuszczalna, aby zminimalizować ryzyko uprzedzeń czy faworyzowania z powodu wyglądu.

Inne wymagania mogą co najwyżej wywołać uśmiech politowania, takie jak zestawienie w jednym miejscu zwrotów polskich i angielskich ("logiczne myślenie, ability to get things done").

Internauci nie zostawiają suchej nitki na ogłoszeniu. Powyżej to zaledwie wycinek komentarzy o nim.

Przy tym wszystkim nie zaskakuje już brak podania widełek płacowych czy rodzaju umowy. Niestety, dalej w Polsce takie ogłoszenia są bardzo popularne, ale ciężko jest to zmienić, tym bardziej kiedy znane nazwiska dają nie najlepszy przykład.