Biznes w służbie ekologii. Poznaj narzędzia, dzięki którym Twój e-commerce zarabia i wspiera eko rozwiązania

Niestandardowe płatności

Dostęp do aplikacji daje dodatkowe korzyści. Jest to bowiem jednocześnie pierwsza na świecie mobilna platforma sprzedażowa, która oferuje płatności przez kody QR. Pozwala ona sprzedawać swoje produkty także w social mediach. Wystarczy, że w poście umieścisz kod QR przypisany do danego towaru, a klient będzie mógł go kupić w szybki i prosty sposób po jego zeskanowaniu, bez konieczności żmudnego uzupełniania internetowych formularzy.