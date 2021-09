Chcesz korzystnie ubezpieczyć auto? Oto 4 rzeczy, o których musisz pamiętać

Możliwość zwiększenia ubezpieczenia

Zwróć uwagę na to, czy ubezpieczyciel ma problem ze zmianą oferty w trakcie trwania umowy. To bardzo ważne, ponieważ często wiąże się to z dodatkowymi opłatami. W takiej sytuacji może się okazać, że ubezpieczenie OC i AC ostatecznie będzie naprawdę drogie. Dlatego jeszcze przed podpisaniem umowy, sprawdź wszystkie szczegóły. Przede wszystkim dotyczy to łatwej zmiany warunków – odnosi się to zarówno do rozszerzenia, jak i zmniejszenia pakietu, a także do powrotu do wcześniejszej opcji.