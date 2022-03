Czy kopanie kryptowalut jeszcze się opłaca? Na co zwrócić uwagę?

Ceny prądu

Komputery bądź koparki do działania potrzebują prądu. A jak wiadomo, ten jest w ostatnim czasie bardzo drogi. Proces wydobywania cyfrowych pieniędzy wiąże się ze wzmożonym zużyciem energii. Szacować można, że miesięcznie jest to koszt od jednego do nawet kilku tysięcy złotych. Na dodatek, Polska jest krajem, gdzie ceny prądu są jedne z największych w Europie. Do niedawna prawdziwym rajem dla kopaczy były Chiny czy Kazachstan. Te pierwsze jednak stosują konsekwentnie politykę wymierzoną przeciwko walutom kryptograficznym i aktualnie wydobywanie tam kolejnych tokenów BTC czy ETH jest niebezpieczne ze względu na obowiązujące prawo. Z kolei w Kazachstanie ceny energii także dość drastycznie się podniosły. Do tego ograniczenie przez władze dostępu do sieci w wyniku zamieszek i protestów z początku tego roku każą traktować ten kraj jako bardzo niepewne miejsce do prowadzenia działalności polegającej właśnie na miningu. Nie zapominajmy, że prąd w każdej chwili może na całym świecie ponownie podrożeć. Aktualna sytuacja geopolityczna nie napawa pod tym względem optymizmem, a każda kolejna podwyżka cen za energię będzie kolejnym argumentem za tym, by kopanie krypto pozostawić tylko tym, którzy są gotowi ponieść takie koszty.