Czy można przenieść kredyt hipoteczny do innego banku?

Na czym polega refinansowanie kredytu hipotecznego?

Przez refinansowanie kredytu hipotecznego rozumieć należy jego przeniesienie do innego banku. Jak wygląda to w praktyce? Analogicznie jak w przypadku wnioskowania o kredyt hipoteczny. Chęć jego przeniesienia do innego banku wymaga bowiem złożenia wniosku i przejścia przez całą procedurę kredytową. Jeśli w ocenie banku nasza zdolność kredytowa będzie niewystarczająca, odrzuci on wniosek i przekreśli tym samym nasze szanse na refinansowanie w tym konkretnym banku.