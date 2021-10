Czy Nowy Ład wpłynie na to, że kredyty hipoteczne podrożeją?

Póki co, Nowy Ład a kredyt hipoteczny to temat wielu gorących dyskusji, ponieważ wciąż nie wiadomo dokładnie, jakie zasady programu zostaną określone w ustawie, a także jak ustosunkują się do nich banki. Wciąż także trudno przewidzieć, czy program wpłynie na wzrost cen nieruchomości. Rząd co prawda zapowiada, że będą stosowane limity cen mieszkań, które będzie można kupić na kredyt bez wkładu własnego, jednak takie rozwiązanie ma też poważną wadę. Może się bowiem okazać, że przez limity będziemy mieli niewielki wybór nieruchomości do zakupu w ramach programu, a więc skorzysta z niego niewiele