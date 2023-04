Czy składać korektę deklaracji PIT w 2023?

Taką usterkę urzędnik najprawdopodobniej wychwyci i zawezwie was do wyjaśnień. Ale mogą być i inne błędy. Jeśli wasze zeznanie PIT za 2022 rok opiewa na wyższą kwotę niż faktyczna – na przykład wpisaliście wyższy przychód z najmu mieszkania niż prawdziwy – żaden urzędnik nie jest w stanie tego wychwycić, bo nawet jeśli macie umowę najmu, to nie musieliście nią się chwalić w urzędzie. Zdecydowanie w waszym interesie jest złożyć korektę! Co prawda fiskus będzie wam wdzięczny za dodatkowe pieniądze, ale co wam po wdzięczności… Z drugiej strony, jeśli zrobiliście błąd na własną korzyść, wtedy fiskus bynajmniej nie potraktuje tego z życzliwym przymrużeniem oka. Jeśli zostaniecie przyłapani, czeka was mandat. Chyba, że złożycie korektę…