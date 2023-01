Czym jest kod promocyjny w zakładach bukmacherskich?

Sprawdź zakład bez ryzyka z kodem promocyjnym eWinner

Jak to działa dalej? Po rejestracji i wpisaniu kodu promocyjnego EWINNER otrzymujesz od bukmachera darmowy bonus. Co to oznacza? Pierwszy zagrany kupon bukmacherski zostanie pozbawiony ryzyka i jego wartość wzrośnie ze 100 PLN do 110 PLN. Pamiętaj - jeśli przegrasz, otrzymasz zwrot postawionej stawki do 110 PLN z kodem promocyjnym EWINNER (minus podatek od stawki). W przypadku wygranej, pieniądze możesz od razu wypłacić na swoje konto lub grać dalej - zależy to tylko i wyłącznie od woli gracza.