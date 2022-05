Czym różni się ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech?

Ograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech

Pierwszym z dwóch sposobów składania zeznania w ramach niemieckiego systemu fiskalnego jest rozliczenie w trybie ograniczonym. Dotyczy ono osób, które przepracowały na terenie tego kraju mniej niż 183 dni w trakcie roku. Z perspektywy pracownika jest to najmniej korzystna forma, ponieważ blokuje szansę na skorzystanie z większości przywilejów niemieckiego podatnika. Oznacza to, że z niewielkiego zarobku sporą jego część należy przekazać państwu. Istnieje możliwość, by osoby pracujące w wymiarze mniejszym niż 183 dni w roku mogły skorzystać z ulg podatkowych. W takim wypadku należy spełniać dwa ważne warunki: