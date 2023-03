Federacja Konsumentów: Ukrainki w Polsce potrzebują pomocy, by stać się pełnoprawnymi uczestniczkami rynku

Okazało się, że ukraińskie klientki na ogół nie korzystają z prawa do reklamacji. Pytane o to, co robią, gdy zakupiony produkt się zepsuje, znaczna część odpowiadała, że po prostu go wyrzuca. Kobiety uważały też, że jeśli przedmiot zepsuje się od razu po zakupie (do 14 dni), to można go zwrócić do sklepu, ale później to już ich problem. "Ukraińskie konsumentki przenosiły doświadczenia nabyte u siebie w kraju na nasz rynek, na którym ramy funkcjonowania konsumentów są dużo lepiej ustanowione" - wskazywał Michał Herde.