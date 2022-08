Fotowoltaika dla firm – czy to rozwiązanie rosnących cen prądu?

Ceny prądu dla firm i gospodarstw rolnych

Z reguły firmy korzystają z taryfy C, z kolei gospodarstwa rolne mogą podlegać pod taryfę C lub G. Ten wybór zależy od zapotrzebowania na prąd. Z reguły taryfa G przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność rolniczą, która nie wymaga zbyt wielu maszyn czy pomieszczeń gospodarczych. Natomiast korzystniej rozliczać się według stawek z grupy C, jeśli używasz prądu w celach produkcyjnych, np. w chłodniach czy pieczarkarniach.