Generowanie leadów: jak, po co i dlaczego?

Dlaczego nie każdy lead nadaje się do przekazania sprzedawcom?

Nie każdy lead, który uda Ci się pozyskać będzie leadem gorącym, czyli konsumentem gotowym do kupienia Twojego produktu lub usługi. To najbardziej pożądany rodzaj leadów, bo łatwo przekuć go w konkretną transakcję. Leady ciepłe to osoby wstępnie zainteresowane ofertą firmy, które jednak nie są jeszcze gotowe do zakupu. Lead zimny natomiast oznacza odbiorców, którzy jeszcze nie wiedzą czy to co masz im do zaproponowania będzie dla nich wystarczająco interesujące.