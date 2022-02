Grupa Tubądzin podsumowuje rok 2021 - wielkie inwestycje i dynamiczny rozwój

To nie jedyne działanie, jakie firma kierowała w minionym roku do swoich pracowników. W listopadzie, pracownicy firmy uczestniczyli w spotkaniach pod hasłem "Jem Session" z ekspertką medycyny funkcjonalnej i medycyny żywienia. To zapowiedź wdrażania pracowniczej strategii well-being. W spotkaniach, które zostały zorganizowane w nawiązaniu do Światowego Dnia Żywności wzięło udział blisko 100 osób.. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z aktualną wiedzą na temat prawidłowego odżywiania i funkcjonowania organizmu m.in. pod kątem dostarczanych wartości i składników odżywczych, mikrobioty jelitowej, aktywności fizycznej, suplementacji czy budowania trwałych nawyków żywieniowych.