Jak ułatwić klientowi robienie zakupów online?

Sklep WWW powinien zapewnić internautom jak najłatwiejsze zakupy. Prosty proces realizacji zamówienia, jasne formularze, różne opcje wysyłki to tylko wybrane elementy, które mają wpływ na doświadczenia odbiorców. Jeśli zapewnisz w swoim sklepie to, czego oczekują użytkownicy, to zwiększysz szansę na zdobycie klientów. Co możesz zrobić, aby ułatwić internautom zakupy online?