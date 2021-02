Kasy fiskalne online - zmiany dla przedsiębiorców w 2021

Kasy fiskalne online - co to takiego?

Polski Sejm w 2019 roku uchwalił harmonogram zamiany klasycznych kas fiskalnych na kasy online. Obowiązek używania nowych kas dotyczy obecnie wybranych grup przedsiębiorców. Czym są kasy online? Są to urządzenia, które wyposażono w specjalne funkcjonalności, które pozwalają na bezpośrednie przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas, które podlega Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystkie dane zarejestrowane na kasie fiskalnej online co dwie godziny trafiają do zautomatyzowanego systemu KAS, co jest sporym udogodnieniem dla przedsiębiorców. Dzięki temu właściciel firmy nie musi pamiętać o regularnej wysyłce informacji z kasy, gdyż cały proces jest realizowany w sposób automatyczny bez udziału użytkownika.

W jakim celu wprowadzono kasy fiskalne online?

Działanie kasy fiskalnej online w praktyce

Zamiana tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę fiskalną online nie powoduje żadnych zmian w sposobie ewidencjonowania sprzedaży czy w sposobie wydawania paragonów papierowych klientom. To, co różni oba rodzaje kas, to fakt, iż kasa online jest połączona do internetu i na bieżąco przesyła informacje do centralnego rejestru Krajowej Administracji Skarbowej.