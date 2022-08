Najpopularniejsze metody płatności online w e-commerce

E-portfel

E-portfel działa analogicznie do kart przedpłaconych. Użytkownik przelewa na elektroniczny portfel określoną kwotę, a następnie wykorzystuje ją na różne cele. Użytkownik sam podejmuje decyzję, ile pieniędzy chce zgromadzić na elektronicznej portmonetce. Pieniądze z e-portfela są przekazywane do sprzedającego natychmiastowo, co pozytywnie wpływa na szybkość realizacji zamówienia. Co ważne, elektroniczne portfele są przystosowane do dokonywania płatności za pomocą kryptowalut w przeciwieństwie do innych form płatności online.