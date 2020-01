Narzekamy na finanse? Bynajmniej. Co drugi Polak był w 2019 r. zadowolony ze swoich zarobków

"To był dobry rok pod względem finansowym" – pomyślała prawie połowa Polaków. Najczęściej taka myśl zrodziła się w głowie mieszkańców Podlasia. Najwięcej malkontentów mieszka z kolei w woj. kujawsko-pomorskim.

Tak przynajmniej wynika z badania "Nastawienie do finansów" przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Czego więc dowiadujemy się o naszym stosunku do pieniędzy? Niemal co drugi badany (49 proc.) odczuwa satysfakcję z tego, jak poradził sobie z finansami w minionym roku. Zawiedzionych jest 35 proc. ankietowanych, a 16 proc. odpowiadających nie umiało udzielić jednoznacznej odpowiedzi, informuje PAP.