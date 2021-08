Od kubłów z robakami, po światła do golfa. Zarabiają na paletach ze zwrotów

- Palety kupujemy przez platformy do licytacji dla firm. Po wygranej aukcji płacimy całość plus koszty dostawy. Otrzymujemy fakturę i towar. Czas realizacji trwa około 10 dni. Jeżeli chce się kupować bezpośrednio od firm, to minimum ciężarówkę. My na start kupiliśmy dwa pełne tiry. Koszt palet jest różny. U nas wynosił średnio 1 tys. zł za paletę, ale gdy kupuje się elektronikę, to cena potrafi być 20 razy wyższa. Szczególnie w przypadku małych rzeczy typu słuchawki, stacje dokujące itp. - mówi Mateusz.