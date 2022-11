Opcje waniliowe na rynku Forex – z czym to się je?

Na co uważać podczas obrotu opcjami waniliowymi?

Mimo że opcje waniliowe to najprostsze opcje i pozwalają do jakiegoś stopnia ograniczyć ryzyko, nie są go pozbawione. Na rynku finansowym nie da się inwestować bez ryzyka. Inwestor, nabywając opcję kupna, płaci wcześniej premię. Jeśli cena nie osiągnie prognozowanego przez niego poziomu, traci on tylko wpłacone wcześniej pieniądze. Otrzymuje je emitent opcji sprzedaży.