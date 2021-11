PIĘKNY E-COMMERCE. Jak sprzedawać fashion i beauty w Internecie?

O jakich aspektach nie można zapomnieć otwierając swój pierwszy e-sklep i dlaczego są one takie ważne?

Przede wszystkim powinniśmy mieć świadomość tego, że nowoczesny konsument kupuje online. Decydując się na swój pierwszy e-sklep powinniśmy się do tego jak najlepiej przygotować. Przede wszystkim zacząć od sporządzenia biznes planu w którym określimy sobie wszystkie nasze cele związane z prowadzeniem sklepu internetowego. Ważne jest umiejętne zaplanowanie strategii e-sklepu. Czy chcemy sprzedawać tylko na rynek polski, czy też skalować sprzedaż na rynki zagraniczne? Czy chcemy cały czas poszerzać swoją ofertę produktową i ilość kategorii? Czy planujemy pokazywać produkty na zewnętrznych marketplace’ach i agregatorach, czy też ograniczyć się do swojego e-sklepu? Do tego wszystkiego bardzo istotne jest znalezienie swojej grupy docelowej i odpowiednie kierowanie do niej działań marketingowych, rozpoczęcie współpracy z UX designerem, gdyż odpowiedni UX i CX sklepu online to podstawa. Nie możemy także zapomnieć o wyborze właściwego oprogramowania do postawienia sklepu. Możemy to zrobić na gotowym szablonie w modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa) lub Open Source (otwarte oprogramowanie). Wszystko zależy od naszych potrzeb. Ważne jest abyśmy również mieli szeroki wybór płatności (Polacy najczęściej korzystają z BLIKA i przelewów online), klarowną politykę zwrotu towaru, dopracowany regulamin związany z zakupami i odpowiedniego partnera logistycznego.