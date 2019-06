Pieniądze zamrożone w fakturach? Poznaj sposoby odzyskania płynności finansowej

O dobrze prosperującym przedsiębiorstwie wcale nie świadczy nadwyżka kapitału. Miarą prawidłowego zarządzania firmowymi pieniędzmi jest płynność finansowa. O jej utrzymanie wcale nie jest łatwo – szczególnie, jeśli przedsiębiorstwo „mrozi” środki w fakturach. Warto poznać sposoby, dzięki którym można przywrócić stabilność finansową w firmie.

Poprzez płynność finansową należy rozumieć różnicę między wpływami a wydatkami przedsiębiorstwa. Jej istotą jest zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań wobec:

Powodów utraty płynności finansowej należy upatrywać w wielu czynnikach. Nie da się wskazać jednej przyczyny, ponieważ wiele zależy od konkretnej sytuacji danego przedsiębiorcy. Często do utraty stabilności finansów dochodzi w powodu zamrożenia środków w fakturach. Dotyczy to przede wszystkim mniejszych przedsiębiorstw, które – współpracując z „dużymi graczami” – wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. O ile jedna taka faktura w skali miesiąca nie robi większej różnicy, o tyle wystawianie kilku takich dokumentów dla różnych podmiotów może niekorzystnie odbić się na sytuacji finansowej.

Przyczyną zachwiania płynności mogą być opóźnienia w regulowaniu faktur przez kontrahenta, należy więc stale monitorować ich status. Jeśli zbliża się termin płatności, warto przypomnieć o tym partnerowi handlowemu. Jeżeli faktura nie zostanie opłacona na czas, należy wysłać kolejny monit. Im szybciej to zrobimy, tym większa szansa na odzyskanie należności.

Im mniejsze będą koszty ponoszonej działalności, tym większy kapitał pozostanie do dyspozycji przedsiębiorstwa. Poczynione w ten sposób oszczędności pomogą w utrzymaniu stabilności finansowej.

Wszystkie faktury wystawiasz na koniec miesiąca? To błąd, który może przyczyniać się do zachwiania płynności finansowej. Jeśli usługa składa się z kilku etapów, wystawiaj dokumenty sprzedażowe pod koniec każdego etapu, a nie dopiero po zakończeniu wykonania zadania. Będziesz mieć więcej „papierkowej roboty”, ale dzięki temu zapewnisz sobie stały dopływ środków na konto. Różnicowanie terminów płatności faktur pomoże w zachowaniu stabilności finansowej.

Istotą faktoringu jest wykupienie przez firmę faktoringową należności z nieprzeterminowanych faktur wystawionych przez przedsiębiorcę. Dzięki temu otrzymuje on środki właściwie natychmiast, nawet tego samego dnia, w którym zgłaszał fakturę do systemu. Takie rozwiązanie przyczynia się do skrócenia cyklu rotacji pieniędzy, w efekcie czego przedsiębiorca może korzystać ze środków w dowolny sposób.