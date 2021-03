PIT 36 w Twój ePIT czy PIT online?

Komu służy deklaracja podatkowa PIT 36?

W pierwszej kolejności, aby zdecydować kto może wykorzystać PIT 36 w formie Twój ePIT lub PIT online . należy określić, do których podmiotów formularz został skierowany – ogólnie. Ustawodawca zdecydował, że z PIT 36 skorzystają podmioty, do których zastosowanie ma art. 45 ust 1, ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej ustawą o PIT), które:

- są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT albo doliczyć do swoich dochodów dochody swoich małoletnich dzieci;

Jak rozliczyć PIT-36 za 2020 rok i wysłać e-deklarację?

Ograniczenia Twój ePIT

Znając już katalog podmiotów, które powinny wykorzystać formularz deklaracji PIT 36, należy wskazać, które z nich mogą wykorzystać tak zwaną usługę Twój ePIT, czyli automatycznie przygotowane i udostępniane przez Krajową Administrację podatkową roczne zeznanie. W 2021 roku możliwe jest rozliczenie również formularzy PIT 36. Należy jednak zauważyć, że usługa została ograniczona tylko do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Usługa Twój ePIT będzie więc służyła rozliczeniu rocznemu za 2020 rok, w przypadku PIT 36 tym podmiotom, które będą rozliczać na przykład przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, ale rozliczanych poza działalnością gospodarczą. Usługa nie dotyczy również działów specjalnych produkcji rolnej. Co ważne - zeznanie to nie będzie automatycznie akceptowane.