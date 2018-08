Podniósł ceny biletów, by pokryć pazerność fiskusa. "Dobra władza dołożyła ponad 30 obciążeń"

Właściciel firmy przewozowej podnosi ceny biletów i bez ogródek wyjaśnia pasażerom powód: rosną koszty działalności, a "dobra" władza dokłada obciążeń, by realizować swój "socjalistyczny program".

"Przyczyną podwyżek cen biletów są ciągle i znacząco rosnące koszty działalności, na które składają się zakupy paliw, koszty pracy, zakup części zamiennych i wiele innych. Dodatkowo 'dobra' władza ostatnio dołożyła nam wszystkim ponad 30 różnych obciążeń fiskalnych (podatki, opłaty, daniny, likwidacja ułatwień podatkowych) by realizować swój socjalistyczny program, dlatego też by pokryć zwiększone wydatki oraz pazerność fiskusa, ceny biletów muszą wzrosnąć" - czytamy na kartkach w autobusach i w oświadczeniu, które znalazło się na profilu facebookowym firmy.

- Wiadomo, że programy socjalne kosztują. Co roku rząd podnosi płacę minimalną, co jest dobre dla pracowników, ale zwiększa zarazem koszty pracy. Obciążenia dla pracodawców, zwłaszcza tych mniejszych, są ogromne - wyjaśnia. Pracownicy widzą, że rośnie płaca minimalna i - choć zarabiają więcej niż wynosi ta minimalna kwota - też chcą podwyżek. Do tego rosną ceny podstawowych produktów, więc presja płacowa też. Jeśli chce się utrzymać pracowników, trzeba dać podwyżki. I Sobieszczański dał.

Musi mierzyć się też z efektem programu 500+. - Teraz każdego stać na samochód. Ludzie przesiadają się więc z komunikacji zbiorowej do aut, a to oznacza, że tę samą flotę autobusów musi utrzymać mniej pasażerów niż wcześniej - wyjaśnia.

Kolejne obciążenia pojawią się niebawem. Od przyszłego roku zacznie działać opłata paliwowa. Z VAT-em to 10 groszy za każdy litr. Czyli za tysiąc litrów sto złotych. - Jeśli codziennie będę płacił sto złotych więcej, miesięcznie robi się z tego już trzy tysiące - podlicza Sobieszczański. I wymienia dalej: szykuje się nowa opłata do przeglądów. Choć to tylko cztery złote, to znów w przypadku przewoźników zadziała efekt skali. Autobusów jest wiele, a poza tym przeglądy muszą przechodzić częściej niż samochody osobowe. I znów przedsiębiorca musi sięgać głębiej do kieszeni. Jak podkreśla Sobieszczański, pośrednio przez podatek bankowy wzrosły też ceny polis - i to prawie o sto procent.