Polnord w trudnej sytuacji. Klienci nie powinni popadać w panikę

Polnord obiecuje nowoczesne mieszkania w Warszawie i Trójmieście, ale przede wszystkim musi rozwiązać swoje problemy finansowe. Na szczęście dzięki ustawie deweloperskiej, nawet w najgorszym scenariuszu, klienci nie stracą wpłaconych pieniędzy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ustawa deweloperska, która obowiązuje od 2012 r., wprowadziła "mechanizmy obronne" dla klientów (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER/EastNews)

Znany deweloper Polnord, który oddał do użytku m.in. wiele budynków na warszawskim Wilanowie, ma poważny problem. Nie był w stanie sprzedać niezabezpieczonych obligacji za 150 mln zł. Przed kilkoma dniami alarmowaliśmy, że chętnych na te papiery nie znalazło się nawet tylu, żeby zrealizować chociaż minimalny próg emisji (za 75 mln zł). Wprawdzie trwa nowa emisja, ale i ta może nie dać spółce pieniędzy, których bardzo potrzebuje. Jeśli nie uda się znaleźć finansowania, w grę wejdą najczarniejsze scenariusze – z upadłością włącznie.

Rzecznik firmy Krzysztof Olszewski uspokaja jednak i zapewnia, że kontrakty nie są zagrożone. Jednak gdy problemy ma deweloper, trudno o spokojny sen klientów czekających na klucze do mieszkań, za które zdążyli wpłacić już pierwsze pieniądze. Szczęściem w tej nie do pozazdroszczenia sytuacji jest to, że od 2012 r. obowiązują przepisy Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (zwanej potocznie ustawą deweloperską), które dają kupującemu konkretną ochronę. Wcześniej odzyskanie przynajmniej części wpłaconych środków graniczyło wręcz z cudem, ponieważ kupujący byli traktowani jak wszyscy pozostali wierzyciele, a ich roszczenia nie były nawet zaspokajane w pierwszej kolejności.

Pieniądze zablokowane na rachunku

Co takiego przewiduje ustawa deweloperska? Przede wszystkim wprowadziła konieczność zawarcia umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Jej obowiązkową częścią jest prospekt informacyjny, w którym przedstawione są najważniejsze informacje o deweloperze i nieruchomości. Mając komplet informacji, kupujący może świadomie podjąć decyzję, czy chce kupić właśnie tę, a nie inną nieruchomość.

Obejrzyj: Jak wybrać dobrego dewelopera? Eksert radzi kupującym mieszkanie

Na koniec coś, co w największym stopniu zapewnia kupującemu bezpieczny sen: ustawa nakłada na dewelopera obowiązek założenia rachunku powierniczego, na który bank przelewa pieniądze od nabywcy lokalu. Do 2012 r. klienci wpłacali pieniądze na konto bankowe dewelopera, a ten swobodnie korzystał z nich do budowy innych mieszkań ze swojej oferty.

Koniec z taką swobodą. Teraz deweloper musi otworzyć rachunek powierniczy otwarty lub zamknięty.

W przypadku rachunku otwartego środki są deweloperowi wypłacane po każdym zakończonym etapie budowy. Z kolei z rachunku zamkniętego pieniądze są wypłacane dopiero po zakończeniu całej inwestycji. To zdecydowanie lepsza dla klienta ochrona, ale też spotykana rzadziej niż rachunek otwarty. Dlaczego? Aby deweloper otworzył zamknięty rachunek, musi mieć pieniądze na inwestycję z innych źródeł niż od klientów. O ile najwięksi deweloperzy dysponują niekiedy takimi środkami, to mniejsi już nie, więc nie mogą zaproponować klientom zamkniętego rachunku powierniczego.

Zamknięty rachunek daje kupującemu większe bezpieczeństwo, ale nie ma co dramatyzować, gdy rachunek jest otwarty. Deweloper nie ma swobody w wydawaniu pieniędzy: kolejne transze wypłacane są dopiero po tym, jak bank stwierdzi, że poprzedni etap prac został prawidłowo wykonany. Bank ma też wgląd do rachunków bankowych dewelopera oraz na bieżąco kontroluje jego dokumentację.

A jeśli po podpisaniu umowy deweloper ogłosi upadłość, to bank żadnych wpłaconych przez nas środków mu nie przekaże.

Upadłość – i co dalej?

Klienci, którzy podpisali umowy ze spółką Polnord, muszą się więc uzbroić w cierpliwość i czekać na dalszy rozwój wypadków. Losy dewelopera nie są przesądzone, a nawet w najgorszym wariancie nie stracą wpłaconych pieniędzy. Tyle że klientom zależy przede wszystkim na wprowadzeniu się pod wybrany adres, a nie tylko na odzyskaniu pieniędzy.

A to, czy inwestycja zostanie dokończona, zależy od kilku czynników. Po pierwsze, znaczenie ma, na jakim etapie budowa została przerwana.

Sędzia – komisarz może wyrazić zgodę na to, by inny deweloper kontynuował budowę. Jeśli z kolei uzna on, że przedsięwzięcia nie opłaca się kontynuować, syndyk informuje o zgodzie na zaprzestanie prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego bank, który prowadzi rachunek powierniczy. Ten zwraca nabywcom środki znajdujące się na rachunku.