Powrót do pracy po zwolnieniu - podpowiadamy, od czego zacząć

Rynek pracy w Polsce - co warto wiedzieć?

Rynek pracy zmienia się dosłownie na naszych oczach i kluczem do sukcesu jest w tym kontekście zachowanie pełnej elastyczności i dostosowanie się do istniejących warunków. Obecnie można trafić na naprawdę ciekawe oferty pracy, ale w tym przypadku najczęściej ma się sporą konkurencję, ponieważ na jedno miejsce przypada mnóstwo innych potencjalnych pracowników. W związku z tym do powrotu do pracy należy się odpowiednio przygotować, przede wszystkim mentalnie, ale również pod kątem formalnym. Jeśli chodzi o to ostatnie warto zamknąć wszelkie zaległe sprawy, które mogą wpłynąć na obniżenie naszej dyspozycyjności.