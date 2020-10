PPK w budżetówce – wdrożenie już niebawem

Pracownicy największych przedsiębiorstw działających na terenie Polski już gromadzą oszczędności na rachunkach PPK. W trakcie wdrażania są obecnie małe i średnie firmy. Ostatni, czwarty etap wdrożenia obejmuje jednostki sektora finansów publicznych.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który ma zachęcić Polaków do odkładania regularnie niewielkiego procentu swoich dochodów. W swoim założeniu ma długoterminowe gromadzenie środków na rachunkach zarządzanych przez wybraną instytucję finansową. Różnica pomiędzy indywidualnym gromadzeniem oszczędności a uczestnictwem w PPK jest taka, że pieniądze na prywatnym rachunku pracownika pochodzą z trzech różnych źródeł: z wpłat pracownika, wpłat pracodawcy i środków z kasy państwowej.

Jak PPK będą działać w budżetówce?

Jednostki sektora finansów publicznych również są pracodawcami i jako takie mają w stosunku do swoich pracowników dokładnie te same obowiązki. Zatem pracownicy budżetówki będą przystępować do PPK na równych prawach z pracownikami przedsiębiorstw prywatnych. Na osobach odpowiedzialnych za zarządzanie jednostką budżetową ciążyć będą identyczne obowiązki co na pracodawcach z sektora prywatnego. Jak wdrożyć PPK w tak specyficznych zakładach pracy jak jednostki budżetowe: przedszkola, szkoły, urzędy i instytucje państwowe?

Wdrożenie PPK w budżetówce musi rozpocząć się od wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać rachunkami PPK pracowników. Pamiętaj, że wybór ten nie może zostać narzucony odgórnie – przedstawiciele pracowników muszą brać udział w procesie wyboru partnera do wdrożenia PPK. Pracodawca instytucjonalny również musi przestrzegać określonych w ustawie obowiązków, a w szczególności obowiązku informacyjnego w stosunku do swoich pracowników. Zasady wdrożenia i procedury są więc dokładnie takie same. Zatem kiedy i na jakich warunkach pracownicy jednostek sektora finansów publicznych będą mogli rozpocząć oszczędzanie na rachunkach PPK?

Wdrożenie PPK w budżetówce – kiedy?

Epidemia koronawirusa zmieniła nieznacznie terminy wdrożenia PPK dla firm z drugiego etapu programu, ale pozostałe etapy wdrożenia (trzeci i czwarty) mają rozpocząć się zgodnie z pierwotnymi założeniami zawartymi w ustawie o PPK. Jednostki sektora finansów publicznych rozpoczynają wdrożenie 1 stycznia 2021 roku. Termin podpisania umowy o zarządzanie PPK mija 26 marca 2021 roku, natomiast umowę o prowadzenie PPK budżetówka podpisze 10 kwietnia 2021 roku.