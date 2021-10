Przedsiębiorco, czy korzystasz już z międzynarodowej platformy handlu hurtowego?

Nowe możliwości dla hurtowników

Jak to wszystko działa? Merkandi jest platformą handlu hurtowego typu B2B. Nie tylko możemy tam kupować i sprzedawać, zaopatrywać nasze hurtownie w ekskluzywny i nigdzie indziej niedostępny towar, który natychmiast wyprzeda się jak świeże bułeczki; istnieje być może nawet ważniejsza funkcjonalność Merkandi. Otóż po założeniu konta i opłaceniu niskiej, rocznej subskrypcji, otrzymujemy pełny dostęp do niezwykle rozległej bazy hurtowników z całego świata, ich danych teleadresowych. Od tego momentu możemy nawiązywać kontakty biznesowe z podmiotami handlowymi na całym świecie. Sami widzą więc Państwo jak wielkiemu rozszerzeniu podlega nasza działalność przedsiębiorcza, jak wiele udanych relacji między firmami może się wywiązać, trafiamy bowiem w samo centrum światowego handlu i tylko od nas zależy, czy zechcemy nawiązać współpracę z litewską firmą, która sprzedaje innowacyjne czajniki, czy też zawrzemy umowę z firmą z USA, u której zakupimy po najlepszych cenach na rynku nowiutkie modele najnowszych iPhonów. Tworzenie sieci relacji biznesowych, zdobywanie partnerów i kontrahentów, otwieranie dla siebie nowych rynków - jest na wyciągnięcie ręki. Dostęp do Merkandi zapewnia również i to, że nasze przedsiębiorstwo będzie konkurencyjne nie tylko pod względem ceny, ale również jakości i atrakcyjności towaru, któż bowiem pogardzi np. nielimitowanymi systemami nagłośnienia aut prosto z Niemiec, jeśli są one najwyższej jakości i w cenach lepszych niż gdziekolwiek indziej? Przykłady można mnożyć.