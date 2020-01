Sewelo w rękach Louis Vuitton. Wielki diament sprzedany

Drugi co do wielkości diament na świecie kupiony przez Louis Vuitton. Sewelo jest nieoszlifowany i waży 1758 karatów. Wciąż trwają próby dokładnego oszacowania, jakiej wartości kamienie uda się uzyskać z surowej bryły.

To drugi co do wielkości diament na świecie. Numerem jeden wciąż jest Cullinan odkryty w 1905 r. w RPA. Ważył 3106 karatów. Po obróbce uzyskano z niego dwa olbrzymie, bardzo wysokiej jakości brylanty o wadze 530 i 317 karatów, które obecnie zdobią brytyjską koronę królewską.