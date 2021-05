Windykacja z ludzką twarzą - jak działać szybko i skutecznie nie zapominając o relacjach biznesowych przedsiębiorców

Samodzielna windykacja faktur się nie opłaca

Na pierwszy rzut oka windykacja prowadzona samodzielnie przez firmę-wierzyciela wydaje się być rozsądnym i tanim rozwiązaniem, w praktyce jednak z wielu powodów wcale tak nie jest. Niewiele firm ma bowiem własne, wydzielone działy windykacji, zatrudniające faktycznych specjalistów w dziedzinie odzyskiwania należności. Znacznie częściej przedsiębiorca deleguje po prostu to zadanie na jednego lub kilku swoich pracowników. Oznacza to, że odzyskiwaniem należności zajmuje się personel niewykwalifikowany (co redukuje skuteczność takich działań), który w tym czasie nie wykonuje swoich nominalnych zadań w pracy (co wpływa na efektywność funkcjonowania firmy), nierzadko doprowadzając do dalszego zaognienia sytuacji właśnie ze względu na brak odpowiednich kompetencji.