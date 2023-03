Własna firma – wynajem biura rachunkowego czy księgowość wewnętrzna?

Wady zatrudniania księgowej na etacie

Księgowa czy księgowy na etacie to po prostu kolejny pracownik, który podlega właścicielowi firmy i znajduje się na liście płac. Zatrudniając taką osobę, trzeba zatem liczyć się z kosztami dla pracodawcy, które są obecnie wysokie. Nie obejmują jedynie wynagrodzenia i składek, ale również:

dostęp do niezbędnych programów do prowadzenia rozliczeń,

organizację miejsca pracy,

kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje i umożliwiające bycie na bieżąco ze zmianami w prawie.

Choć taka osoba ma dostęp do wrażliwych danych finansowych, to sposób jej działania nie różni się od pracy innych zatrudnionych. Najczęściej jest dostępna w stałych godzinach biurowych i może swobodnie korzystać z takich opcji, jak zwolnienie lekarskie czy urlop (nawet do 35 dni w roku). Jeśli jest jedyną osobą zajmującą się rozliczeniami, na czas jej dłuższej nieobecności konieczne jest załatwienie zastępstwa. Rozwiązaniem tego problemu może być zatrudnienie dwóch osób do obsługi księgowej, jednak to z kolei podwójne koszty związane z zatrudnieniem – a tym samym opcja raczej tylko dla większych firm.