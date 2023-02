Zmiany w rozliczeniach PIT za 2022 rok – jak Polski Ład 2.0 wpłynął na rozliczanie podatku rocznego?

Zasady rozliczania dla osób posiadających dzieci

Rewolucja podatkowa wpływa również na sposób rozliczenia osób posiadających dzieci. Choć początkowa wersja Polskiego Ładu zakładała zniesienie możliwości rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, zastępując to ulgą podatkową, to reforma w wersji 2.0 przywróciła tę możliwość na wcześniejszych zasadach. Jednocześnie wzrósł limit dochodów uprawniający do uzyskania ulgi prorodzinnej – dotychczas wynosił on 3 089 zł, a po zmianach Polskiego Ładu wzrósł do 16 061,28 zł.