Zmora niemieckich miast: orientalne wesela

W najgorętszym sezonie ślubów i wesel mnożą się interwencje policji, gdy weselnicy zakłócają porządek publiczny w miastach.

Otoczenie przyjmuje te weselne korowody właściwie z uśmiechem pobłażania i sympatii, ale do czasu... Kiedy dochodzi do zbyt dokuczliwego zakłócenia porządku czy zagrożenia bezpieczeństwa, ludzie wzywają policję.

W Herten tego samego dnia policja zatrzymała orszak składający się z 10 do 15 samochodów po tym, jak także ci weselnicy strzelali z pistoletów. Wcześniej przejeżdżając ulicami miasta sprowokowali kolizję z rowerzystą, który spadł z roweru i odniósł obrażenia. Kierowcy wciąż się wyprzedzali, głośno trąbiąc i zmusili rowerzystę do gwałtownego hamowania. Pomimo spowodowania wypadku korowód ruszył dalej. Policji udało się jednak dotrzeć do uczestników zdarzenia i spisać ich.