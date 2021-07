Jak składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych?

Po wypełnieniu wszystkich pól we wniosku o nadanie dostępu do aplikacji należy podpisać dokument podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i zapisać jako plik PDF. Następnie trzeba go przesłać w formie elektronicznej z profilu wnioskodawcy na platformie ePUAP na skrzynkę: /BGK/polskilad, wraz z wymaganymi załącznikami, takimi jak pełnomocnictwo reprezentanta, skarbnika itp. Dokumenty przesyłane z prywatnych profili nie będą przez bank uwzględniane. Szczegółowa instrukcja wypełnienia i przesłania wniosku o nadanie dostępu do aplikacji jest zamieszczona na tej samej stronie, z której można pobrać sam wniosek.