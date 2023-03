Konto osobiste czy firmowe – które rozwiązanie będzie lepsze dla młodego przedsiębiorcy?

Czy przedsiębiorca musi mieć konto firmowe?

Zanim odpowiemy na pytanie, czy przedsiębiorca potrzebuje konta firmowego, zastanówmy się, czy w ogóle ma obowiązek posiadania konta bankowego. Różne ustawy regulują szereg obowiązków w tym zakresie i przewidują wyłączenia, np. przedsiębiorca, który nie ubiega się o zwrot VAT, nie musi mieć rachunku. Nie ma jednak co wchodzić w te rozważania: trudno sobie wyobrazić, by ktoś w życiu codziennym nie korzystał z konta bankowego, a jeśli prowadzi działalność, to nieposiadanie rachunku wydaje się mało prawdopodobne.