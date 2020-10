Kredyt dla firm - który wybrać i dlaczego?

Jakie są rodzaje kredytów firmowych?

Kredyt to jeden z podstawowych instrumentów zdobywania dodatkowych środków finansowych. Jako przedsiębiorca dodatkowy zastrzyk gotówki możesz spożytkować na różne sposoby. Kredyt może być narzędziem, które pozwoli przetrwać Twojemu biznesowi trudny okres bądź sposobem na sfinansowanie długoterminowej inwestycji.

Jakie są rodzaje kredytów firmowych? Do najpopularniejszych należy kredyt odnawialny. Jest to de facto linia kredytowa. Dużą zaletą tego produktu jest to, że płacisz odsetki wyłącznie od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanych pieniędzy. Środki możesz wydać na dowolny cel.