Planujesz wziąć kredyt hipoteczny? Pamiętaj o tych 4 rzeczach

Określ wysokość wkładu własnego

Wkład własny to częściowa wartość finansowa danej nieruchomości. Jeśli więc ubiegasz się o kredyt hipoteczny, to zastanów się, ile pieniędzy jesteś w stanie wnieść na sam początek. Obecnie większość banków rekomenduje maksymalnie 20% wkładu własnego[1]. W mBanku jest to minimalne 10%. To znaczy, że jeśli chcesz wziąć kredyt na 300 000 zł, Twój 10% wkład własny wynosić będzie 30 000 zł. Sprawdź warianty oprocentowania w różnych bankach i dobierz do siebie najlepszą ofertę.