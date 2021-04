Rozliczenie sprzedaży nieruchomości w PIT 2021 przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej

Jedną ze zmian, wprowadzoną z początkiem 2019 roku było umożliwienie odliczenia w ramach ulgi wydatków na adaptację, remont itp. przed nabyciem własności nieruchomości, o ile nabycie to nastąpi w terminie uprawniającym do realizacji prawa do ulgi. Rozwiązanie to niewątpliwie jest korzystne dla osób, które kupują nieruchomość i ponoszą wydatki związane z jej urządzeniem przed podpisaniem aktu notarialnego.