Wsparcia i opory - najważniejsze elementy analizy technicznej na Forex

Wielu inwestorów decyduje się na handel na odbiciach od znaczących poziomów wsparcia i oporu. Cena często po dotarciu do tak ważnych punktów na wykresie realizuje korektę. To właśnie linie oporu i wsparcia mogą stanowić dla nas punkt do polowania na nową transakcję. Taka strategia, w połączeniu z poziomami Fibonacciego może być niezwykle skutecznym sposobem na odniesienie sukcesu.